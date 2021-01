Un voleur de dépanneur et de stations-service recherché à Longueuil

Le Service de police de Longueuil tente d’identifier un suspect impliqué dans des vols qualifiés survenus entre les 19 et 27 décembre 2020, dans un restaurant et des stations-service de l'agglomération de Longueuil.

Les bandes vidéos des établissements en question captent l'homme dans au moins 4 délits et vols mais on craint qu'il puisse sévir ailleurs.

Il s'agit d'un homme d'environ 45 ans qui revêtait un manteau noir avec capuchon et haut des épaules gris lors des faits.

À chaque fois, l'homme demande le contenu de la caisse et devient agressif verbalement lorsque le commis n’agit pas assez rapidement. On parle de vols d'argent et non pas de biens comme de l'alcool ou des cigarettes.

Le Service de police spécifie que si vous l'apercevez, il ne faut pas opposer la force.

Toute information concernant ce suspect peut être transmise de façon anonyme en composant le 450-463-7211.

L'agente Mélanie Mercille explique.