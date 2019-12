Un voleur en série épinglé à Saint-Jean fait face à la justice

Danny Ménard, 42 ans fait face à la justice après avoir perpétré une série de vols qualifiés et d'introductions par effraction, qui aurait débuté le 23 avril 2011 pour se poursuivre jusqu'au 23 novembre 2019 à Saint-Jean-sur-Richelieu, Bedford et Pike River, notamment.

Dans certains cas, Dany Ménard était armé ou portait un déguisement, selon la dénonciation obtenue par BOOM FM. Il aurait sévi dans des résidences, mais aussi des magasins et des dépanneurs.

34 chefs d'accusations de vol qualifié ont été déposés contre lui aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il fait face à des chefs d'introduction par effraction dans des résidences, vols qualifiés dans des commerces, incendie criminel et plusieurs autres accusations, comme déguisement et possession d'une arme dans un dessein dangereux.

Danny Ménard a comparu par visioconférence à partir de la détention de Sorel-Tracy et comparaîtra de nouveau pour son enquête caution le 20 janvier prochain. Il demeure détenu d'ici là.

Service de police de Saint-Jean--sur-Richelieu. Danny Ménard, 42 ans, en action lors d'un vol.

Longue liste d'infractions

Les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu ont mis la main au collet de Danny Ménard le 28 novembre dernier, après un vol qualifié dans un dépanneur de la rue Pierre-Caisse, qu'il a commis le 19 octobre dernier.

Le mode opératoire des vols et l’arme utilisée étaient identiques dans tous les cas. De plus, l’ADN du suspect a pu être relié à d’autres vols commis en 2011 et 2012.

En avril 2011 seulement, il aurait commis des vols qualifiés au Café Royal et dans deux dépanneurs.

En février 2017, il reprenait ses activités à Longueuil dans un Dollorama, puis aurait perpétré d'autres vols dans d'autres dépanneurs et tabagies de la région johannaise.

Il aurait braqué des armes à feu sur des personnes, aurait usé d'une arme à utilisation restreinte en plus d'avoir porté un déguisement lors de certains méfaits. Il aurait aussi commis un vol qualifié à l'aide d'un déguisement au Magasin Général de Pike River en utilsant une arme à feu à usage restreint.