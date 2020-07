Une adolescente se noie dans les eaux de la rivière Yamaska

Une adolescente de 15 ans s'est noyée dans la rivière Yamaska à Saint-Hyacinthe en Montérégie hier soir. Ce décès survient en plein coeur de la Semaine nationale de prévention des noyades.

L'adolescente est tombée accidentellement d'un quai en aval du barrage Penman's peu avant 18h30, tout près du pont Bourdages. Il s'agit d'un endroit où le courant et les remous sont importants..

Elle aurait glissé en voulant récupérer un objet personnel tombé à l'eau. L'amie qui l'accompagnait n'a rien pour faire pour la sauver. Les deux jeunes femmes s'amusaient à prendre des photos jusqu'à ce que la soirée vire au drame.

Les plongeurs de la Sûreté du Québec ont été appelés en renfort de même que les pompiers de Saint-Hyacinthe. C'est peu avant minuit que le corps de la jeune fille était tiré des eaux de la rivière.

Courtoisie Olivier Joyal-Des pompiers de Saint-Hyacinthe assistaient les policiers de la SQ dans leurs recherches à Saint-Hyacinthe le 20 juillet

L'identité de la jeune femme n'est pas dévoilée. Il s'agit d'une résidente de Saint-Hyacinthe.

«L'événement a été rapporté à nos policiers du poste MRC des Maskoutains peu après l'heure du souper, vers 18 heures. Les pompiers et policiers se sont rendus tout près du pont Bourdages Nord. La jeune fille serait tombée accidentellement à l'eau et elle aurait sombré dans un remous. Vers 23h00, nous localisions son corps près du lieu de la disparition, les pompiers l'ont repêché. Elle a été transportée à l'hôpital et son décès a été constaté».

Sergent Stéphane Tremblay, porte-parole Sûreté du Québec