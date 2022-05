Une aide de 3,6 M$ pour la réfection de l'aéroport de Saint-Hyacinthe

C'est un dossier économique de première importance dans la MRC des Maskoutains: le gouvernement du Québec investit 3,6M$ dans la réfection de l'aéroport de Saint-Hyacinthe pour qu'il passe du statut d'aéroport privé à public, après d'importants travaux qui débuteront l'an prochain.

À terme, l'administration veut accueillir plus de vols de gens d'affaires dans la MRC et qu'il puisse y avoir plus de transferts médicaux ou de dons d'organes.

La Ville de Saint-Hyacinthe a ensuite annoncé, en 2022, qu'elle versera 106 000$ par année jusqu'en 2042 en soutien financier à l’OBNL qui a acquis l'aéroport de Saint-Hyacinthe, un groupe de gens d'affaires maskoutains.

Rappelons que l'ancien conseil avait renoncé à l'acheter en 2021, étant donné les couts trop importants à investir, entre autres pour refaire complètement la piste.

«Un aéroport, c'est un outil de développement économique, stratégique et humain qui, lorsqu'il est mis au service de la collectivité, lui permet de bonifier toute sa région environnante» Francois Marquis président Aéroport Saint-Hyacinthe

Un projet majeur qui pourrait débuter l'an prochain

Quant au projet, l'annonce de la députée Chantal Soucy, parfaitement alignée avec la stratégie du gouvernement d'améliorer le transport aérien interrégional

Les travaux à la piste d'atterrissage pourraient débuter l'an prochain de même que le balisage de la piste et la réhabilitation du tablier, mais auparavant, il faut préparer les appels d'offres, il reste des éléments à valider quant à l'environnement.

Le cout total du projet porté par l'organisme à but non lucratif qui en est propriétaire est de 7,3M$.

L'aéroport sert actuellement aussi à la formation des pilotes, le transport médical et d'organes et des vols de gens d'affaires.

Jean-Francois Desaulniers Noovo Info-Académie d'aviation de l'aéroport de Saint-Hyacinthe