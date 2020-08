Une automobiliste grièvement blessée à Napierville après une collision multiple

Une automobiliste de 51 ans a été grièvement blessée après une collision impliquant trois véhicules à Napierville, en Montérégie en début de soirée hier. La Sûreté du Québec enquête sur cet accident et continue de veiller à limiter les grands excès de vitesse sur le réseau routier.

L'accident est survenu hier vers 18h45 sur la route 221 et il a fait trois blessés dont une dans un état critique. Il semble toutefois qu'elle repose dans un état «stable» depuis quelques heures nous confirme le corps policier.

2 véhicules auraient ralenti à la vue d'un engin agricole.

Or, un troisième automobiliste n'aurait par remarqué qu'ils circulaient à basse vitesse derrière la machinerie et n'auraient pu esquiver la voiture.

Sous la force de l'impact, le deuxième véhicule qui a été heurté se serait carrément retrouvé dans la voie inverse .

Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours dans cette affaire et l'on veillera à établir la cause exacte de l'accident, à savoir si la vitesse est en cause ou d'autres éléments contributifs.

«Au total il y a trois voitures impliquées. Suite au premier impact, le premier véhicule heurté a fait un tête-à queue, il s'est retrouvé dans la voie inverse et a été heurté par un autre. Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l'accident» Sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec

Gare aux grands excès de vitesse

Par ailleurs, dans un tout autre ordre d'idées, la Sûreté du Québec a fait un rappel quant aux excès et grand excès de vitesse qui peuvent être coûteux tant pour le portefeuille que pour le dossier de conduite.

La Sûreté du Québec est intervenue dans 3 dossiers en cette matière en Montérégie dont 2 en zone restreinte à 50 kilomètres à l'heure.

Le 8 août , vers 15 heures, les policiers de la MRC du Haut-St-Laurent ont intercepté un automobiliste sur la route 132 à St-Anicet, alors qu'il circulait à 106 km/h dans la zone de 50.

L'infraction lui a valu un constat de 874 $ et 10 points d'inaptitude.

3 jours plus tôt, le 5 août , vers 8 h, les policiers de la MRC du Haut-St-Laurent captaient un automobiliste à 156 kilomètres heures sur la route 138 à Ormstown, dans une zone de 90.

L'infraction lui a valu un constat de 1 309 $ et 14 points d'inaptitude.

Finalement, le 3 août, les policiers de la MRC des Jardins-de-Napierville sont intervenus auprès d'un conducteur qui circulait à haute vitesse sur la rue Notre-Dame, à St-Rémi.

Le contrevenant, âgé de 20 ans, a été capté alors qu'il circulait à 143 km/h dans la zone de 50. Cette infraction lui a valu un constat de 1 684$ et 18 points d'inaptitude.