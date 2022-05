Une autre vague de vols de camions et VUS sévit à Saint-Jean

Depuis quelques mois, il y a une augmentation des vols de VUS et camions à Saint-Jean, dans les quartiers résidentiels et le Service de police vous met en garde, puisque les voleurs sont de plus en plus rusés et se servent de la géolocalisation pour repérer les véhicules.

Depuis le début de l'année, 25 dossiers de vols sont ouverts selon le sergent Jérémie Levesque, mais il y a eu plusieurs tentatives.

Souvent, les voleurs utilisent des appareils GPS ou des AirTags de Apple pour suivre les véhicules qu’ils souhaitent voler.

Par la suite, ils brisent la poignée de la porte et se glisse à bord.

Il semble d'ailleurs que les VUS Toyota, Lexus, Honda et les camions F150 ont la cote chez les voleurs depuis plusieurs mois.

Le sergent Jérémie Levesque du Service de police de Saint-Jean indique quelques-unes des précautions à prendre.

Les policiers feront plus de patrouilles dans les quartiers résidentiels dans les prochains jours

Si vous êtes témoins de mouvements suspects, contactez au 450-359-9222, poste #1.