Une cellule de crise pour contrer les homicides conjugaux en Montérégie

Tout le Québec est bouleversé par la vague d'homicides et de féminicides qui est en cours. Voilà qu'une cellule de crise voit le jour en Montérégie avec toute une chaine d'intervenants qui permettra de déceler la détresse et d'agir plus rapidement pour éviter des drames conjugaux.

Dans les derniers mois, l'un des drames qui a fortement ébranlé la communauté en Montérégie est celui impliquant Nancy Lajoie, 44 ans , qui aurait été poignardée au Grand Château à Saint-Hyacinthe.

La population a aussi en tête le drame qui a couté la vie à Daphné Huard-Boudreault à Mont-Saint-Hilaire en mars 2017 .

La nouvelle cellule de crise ÉCLAIR voit le jour en marge des recommandations du Comité d'experts sur les homicides intrafamiliaux et ses membres croient fermement que l'on peut agir en amont plutôt que d'agir après le fait grâce à la concertation.

Plusieurs acteurs du milieu sont représentés comme la Maison d'hébergement La Clé sur la porte, l'Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu , le CISSS Montérégie-Est, la Sûreté du Québec et la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent (pour ne nommer que ceux-là).

Après un signalement, un protocole est déclenché lorsqu’un intervenant considère qu’il y a un risque imminent d’homicide.

Selon la situation, la personne peut être recommandée à une maison d'aide, à la DPJ ou à la police.

Geneviève Landry, directrice générale de l'Entraide pour hommes croit que le fait de lever la confidentialité dans un dossier donné est un atout majeur pour mieux protéger une victime

«Dans les dernières années, Beloeil, Saint-Hyacinthe, Mont-Saint-Hilaire ont eu leur lot de féminicides et il fallait mettre la main à la pâte. Ce que l'expérience démontre, c'est que si tous les acteurs se parlent et qu’on lève la confidentialité dans un dossier, on peut agir plus efficacement. Lorsqu'un intervenant signale à l'Entraide ou ailleurs, nous pouvons installer un filet de sécurité autour de la victime avec le comité de coordination. Nous sommes formés nous évaluons le facteur de risque imminent. Qu'est-ce que l'Entraide pour hommes connait du monsieur impliqué? Qu'est-ce que le DPCP a comme information sur l'homme? Qu'est-ce que la Maison La Clé sait sur la femme? Et si c'est pressant, le corps policier est informé très rapidement. » Geneviève Landry, directrice générale de l'Entraide pour hommes

La Maison d'hébergement La Clé sur la porte , qui a vu une augmentation des signalements voit aussi plusieurs bénéfices à cette façon de faire.

«La cellule de crise Éclair constitue un facteur de protection majeur pour les victimes de violence conjugale de notre communauté. Le fardeau de protection des femmes et des enfants ne devrait pas reposer seulement sur nos épaules et cela permettra un meilleur partage d'information». Valérie Grégoire, coordonnatrice de La Clé sur la porte