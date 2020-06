Une Expo-Champs en version 100% virtuelle en 2020

L’Expo-Champs 2020 sera en formule virtuelle les 25, 26, 27 août prochains. Toute l’organisation travaille d’ailleurs à offrir aux agriculteurs et producteurs de la région une plateforme interactive, évolutive tout en maximisant les services offerts.

Pour les gens qui envisagent faire l’achat de machinerie ou connaître les nouveautés en la matière, il y aura des démonstrations de machineries commentées par des experts mais via des capsules virtuelles.

Toutes les nouveautés en matière d’agriculture seront aussi présentées sur ce même portail.

Évidemment, l’expérience sera différente de l’édition précédente alors qu’en trois jours, le site de Saint-Liboire avait accueilli pas moins de 17 720 personnes. C’est sans compter les retombées économiques que l’événement génère.

La coordonnatrice aux communications et marketing et l’organisation veulent d’abord en faire un carrefour des affaires virtuel et offrir une place de choix à l’agriculture.

Janie Fontaine explique qu’un entrepreneur maskoutain travaille au déploiement de cette nouvelle plateforme et que l’on devrait bientôt en savoir davantage.

«Expo-Champs est un véritable carrefour des affaires, nous avons un partenaire majeur et nous nous lançons dans le virtuel. Tout sera là pour les agriculteurs : que l’on parle de conférences virtuelles, il y aura une place pour les semenciers avec tout le volet d’information au public. C'est sans compter les exposants. Nous restons quand même à l’affût des annonces du gouvernement quant aux rassemblements. Le côté virtuel peut nous amener une visibilité supplémentaire : ca nous permettra de montrer ce que l’on fait et ce que l'on offre bien au-delà des frontières du Québec. C’est le plus gros événement du genre au Québec et c’est une façon d’être présent. Il faudra surveiller notre site pour les derniers développements et quant à la programmation complète» Janie Fontaine, coordonnatrice communications et marketing Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe

Toujours en préparation d’une édition virtuelle de l’Expo agricole

La Société d’Agriculture est aussi en préparation d’une Expo agricole de Saint-Hyacinthe nouveau genre à Saint-Hyacinthe.

Près de 174 000 personnes avaient assisté à l’édition 2019 du 18 au 27 juillet mais 2020 amènera son lot de surprises mais virtuelles.

Une programmation virtuelle plus élaborée doit être annoncée dans les prochains jours.