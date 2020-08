Une femme de 33 ans de Saint-Damase périt dans un accident de la route en Estrie

Une femme de 33 ans de Saint-Damase en Montérégie, Stacy Guérrette a perdu la vie samedi après un accident de la route survenu vers 22 heures. L'alcool pourrait bien être en cause dans ce drame, le conducteur du véhicule recevra une sommation à comparaître.

L'identité de la jeune femme a été divulguée il y a quelques minutes.

Le drame a secoué la communauté de Saint-Damase alors que plusieurs internautes ont offert leurs condoléances aux familles éplorées alors que d'autres personnes attendent les conclusions de l'enquête pour mieux comprendre les circonstances exactes de ce drame.

Par le passé, elle a entre autres été entraîneuse au soccer mineur au sein de la municipalité.

L'accident s'est déroulé sur le chemin du Lac tout près du Camp Dominique Savio: pour une raison qui reste à établir, la voiture décapotable en question aurait reculé et se serait retrouvé dans un fossé, renversé, à l'arrivée des policiers.

Stacy Guérrette prenait place sur la banquette arrière de la voiture et elle est décédée, quelque temps après l'impact.

Les trois autres occupants incluant le conducteur ont subi des blessures mineures.

Le conducteur, un homme de 53 ans de Shefford devra bientôt comparaître à Granby dans cette affaire.

Selon la Régie de police Memphrémagog, le conducteur sans antécédent judiciaire aurait refusé de fournir un échantillon d'haleine avant son transport à l'hôpital et de fournir un échantillon de sang pour connaître son taux d'alcoolémie.

La sergente Nathalie Fréchette de la Régie de police Memphrémagog.

«Nous avons rencontré des témoins sur place qui nous permettront de savoir exactement ce qui s'est passé mais nous savons que la victime est décédée quelque temps après la manoeuvre de recul. Le suspect a été libéré et comparaîtra par voie de sommation, il a pu consulter la Direction des poursuites criminelles et pénales. Il s'expose à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et de refus de fournir un échantillon de sang.»

Sergente Nathalie Fréchette, Régie de police Memphrémagog