Une fillette de 6 ans happée par un autobus à Saint-Jean-sur-Richelieu

Une fillette de 6 ans a été happée par un autobus scolaire vers 7h45 ce matin devant l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Sûreté du Québec sont sur place.

À 15h, on dispose encore de peu d'informations sur l'état de l'écolière et sur les circonstances de l'événement.

Par contre, le sergent Jérémie Levesque du Service de police de Saint-Jean confirme que la scène est levée et qu'il n'y a aucun élément criminel en cause.

La fillette de 6 ans été rapidement transportée dans un centre hospitalier mais on nous indique qu'elle aurait subi un transfert vers un autre centre hospitalier de Montréal, dans les dernières heures.

Il n'y a pas d'entrave importante dans le secteur de la rue Laurier dans le Vieux-Saint-Jean mais des policiers de la Sûreté du Québec sont appelés en renfort pour reconstituer l'événement.

Audrey Folliot, journaliste Bell Media. C'est sur cette rue derrière l'école qu'a eu lieu l'événement.

Par contre, les prochaines heures seront importantes: un périmètre est en place dans le secteur de la rue Mercier, c'est là que les autobus transitent pour aller vers la rue Laurier.

L'agente Stéphanie Nolin explique les derniers développements dans cette affaire.

«C'est survenu devant une école qui est située dans notre centre-ville, vers 7h45. La jeune fille de 6 ans a été transportée au centre hospitalier et on ne peut se prononcer pour l'instant sur la nature des blessures et les circonstances de l'accident. La Sûreté du Québec fera la reconstitution de la scène dans les prochaines heures».

Agente Stéphanie Nolin, Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu