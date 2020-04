Une fraude web se répand largement à Candiac, La Prairie et St-Jean

C'est bien connu: le confinement laisse plus de temps libres à certaines personnes qui fréquentent davantage le web, notamment les sites pornographiques ou pour adultes. Par contre, gare à une fraude par extorsion qui se répand très rapidement à Candiac, Saint-Jean-sur-Richelieu et La Prairie.

Si vous fréquentez des sites pour adultes en temps de crise, lisez ceci.

La Régie de police Roussillon observe actuellement une recrudescence d'un type de fraude sur son territoire, avec des cas notamment à Candiac, La Prairie et qui se répand à Saint-Jean-sur-Richelieu pour tout près d'une dizaine de cas dans les dernières heures.

La fraude est la suivante: une personne ayant fréquenté un site pornographique reçoit un message et un lien sur lequel il ne faut pas cliquer.

Le destinataire indique qu'il a installé un «Malware» sur l'ordinateur de l'internaute, qu'il l'a filmé alors qu'il était sur le site en question «en se touchant» et que, moyennant une rançon à payer de plus de 1900$, il ne diffusera pas les images obtenue de la webcam de la personne.

Voici d'ailleurs la notification en question.

Avez vous reçu un tel courriel? La Régie de police Roussillon vous met en garde de ne pas céder

L'agente Geneviève Boudreault indique que certaines personnes seraient tombées dans le panneau et met en garde la population de ne jamais céder aux chantage de ces fraudeurs.

Il semble que des personnes ne fréquentant pas ce genre de sites aient aussi été ciblées.

«Nous avons de plus en plus de signalements depuis ce matin. Le courriel dit que la webcam s'est déclenchée lorsque la personne se faisait plaisir en visionnant le contenu et que les images seront diffusées largement à leurs amis et sur Internet. Ne versez jamais de rançon par Bitcoins ou de transfert d'argent à ces fraudeurs. Nos enquêteurs se penchent sur le modus operandi de comment les pirates entrent dans les ordinateurs et s'ils ont accès à vos données à distance. Par précaution, si vous avez des webcam, mettez un post-it ou masquez votre caméra pour éviter que des images désagréables ne circulent. Ne répondez jamais à un courriel qui n'est pas sollicité. On comprend que les gens sont plus présents sur Internet avec la crise de la COVID-19, alors il faut faire attention et ne pas hésiter à dénoncer la fraude»

Geneviève Boudreault, agente aux relations communautaires