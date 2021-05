Une jeune fille de 16 ans de Saint-Hubert manque à l'appel

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a besoin de vous pour retrouver une jeune fille de 16 ans. Melody Ndongo Lumisa, a été vue pour la dernière fois le 10 mai vers 19h00 à son domicile dans l'arrondissement de St-Hubert et ses proches sont sans nouvelle d'elle depuis plus d'un mois.

Le Service ignore où elle pourrait être: elle pourrait tout autant se trouver en Montérégie qu'ailleurs dans Grand Montréal.

Si vous l'apercevez, vous êtes priés de contacter le 911 immédiatement, ses proches son inquiets.

Elle mesure environ 1 mètre 60 et pèse environ 60 kilos.

Elle a les yeux et les cheveux bruns et la dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un chandail de laine rosé et un pantalon kaki.