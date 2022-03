Une journée de déchiquetage de données sensibles à Saint-Jean

À Saint-Jean-sur-Richelieu, si vous avez des ordinateurs, cellulaires ou des boites de documents qui ne servent plus et qui recelent des données confidentielles ou sensibles, une importante opération déchiquetage revient en force ce samedi, en collaboration avec le service de police et l'Association de Recyclage Électronique.

Le même principe s'applique pour les vieilles disquettes et autres petits appareils qui ne servent plus chez-vous et vous pourrez en disposer dans le stationnement du poste de police de la rue McDonald de 10h à 14h.

Une opération d'autant plus pertinente avec le télétravail à la maison qui a peut-être généré son lot de documents et surtout, la multiplication de certaines fraudes dans les derniers mois,

L’Association de Recyclage Électronique (ERA) est une organisation à but non lucratif ayant pour mission de réduire le gaspillage électronique.

Depuis 2004, elle s'applique à réduire l’impact négatif des appareils électroniques à travers le recyclage.

Les périphériques de données électroniques seront détruits sur place à l’aide de la déchiqueteuse de l’ERA.

Et vous contribuerez peut-être à une bonne cause.

Sarah-Ann Gagnon est porte-parole de l'ERA.