Une journée de grève au Cégep de Saint-Jean le 30 mars

C'est maintenant confirmé: faute d'une entente de dernière minute, le personnel professionnel du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Sorel-Tracy (affilié à la CSQ) est en grève mardi (30 mars) et tous les cours en présentiel sont suspendus. Les élèves et autres membres du personnel sont invités à ne pas franchir la ligne de piquetage, pour la sécurité de tous.

Malgré une rencontre prévue demain avec le Conseil du Trésor, les employés affiliés à la CSQ tiennent à envoyer un message fort au gouvernement.

Leur convention collection est échue depuis 1 an, le syndicat allègue que certains postes occupés par des femmes ne sont pas reconnus à leur juste valeur et des augmentations salariales significatives sont espérées.

Concrètement, tous les cours à l'enseignement ordinaire et à la formation continue à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Brossard sont annulés en journée et en soirée.

Les activités de stage sont toutefois maintenues.

Selon la direction, le personnel enseignant et de soutien devra maintenir sa prestation de travail à distance.

Les activités reprendront normalement le mercredi 31 mars, selon l’horaire habituel indique la direction.

La séquence des événements est sensiblement la même au Collège Édouard-Montpetit et à l'École nationale d'aérotechnique. où les cours en présentiel seront déplacés à une date ultérieure

Là-bas, les professeurs seront disponibles à distance pour répondre aux multiples questions des élèves et encore là, une ligne de piquetage sera érigée.

Éric Cyr, président du Syndicat des professionnels de collèges CSQ explique où en est la négociation.