Une maison des naissances sera construite en Montérégie-Est

Une maison des naissances devrait voir le jour en Montérégie-Est d'ici trois à quatre ans. Le CISSS de la Montérégie-Est travaille sur le projet et a fait sa demande d'implantation auprès du ministère en octobre dernier.

Peu importe dans quelle ville elle sera construite, et même avant sa construction, les femmes pourront accoucher avec les services d'une sage-femme en Montérégie-Est, près de chez elles, à l'hôpital ou même à la maison.

Le besoin est là alors que 30 % de la clientèle de l'est consulte à la seule maison des naissances de la région, à Richelieu. Le CISSS pense pouvoir ainsi faire 400 accouchements par année, soit 10 % des naissances actuelles sur le territoire.

« Nous allons mettre des points de services dans chacun de nos Réseaux locaux de services (RLS), autant Pierre-Boucher que Richelieu-Yamaska, pour nous assurer que nos femmes qui vont devoir consulter nos sages-femmes, qu'elles aillent à la maison ou que ce soit en bureau de consultation, on aura un service de proximité. » - Annick Lavallée, directrice ajointe aux programmes jeunesses, santé maternelle et des enfants au CISSS

Le CISSS de la Montérégie-Est compte mettre en place le service de sage-femme sur son territoire d'ici deux ans, à domicile et à l'hôpital, et consolider les services, puis d'ici trois ou quatre ans, construire et ouvrir la maison en tant que telle. D'ici les prochaines semaines, une responsable sage-femme sera embauchée.

Le ministère de la Santé a accepté de débloquer le budget pour 10 équivalents temps complet de sages-femmes, d'une responsable, d'une agente administrative et de trois aides natales pour répondre aux 400 accouchements prévus.

On parle d'environ deux millions de dollars pour le moment, incluant la main-d'oeuvre, les équipements et les fournitures pour permettre le démarrage des services. Un appel d'offres sera fait en temps et lieu pour la construction du bâtiment.

La seule maison de naissance en Montérégie actuellement, à Richelieu, ouverte à toutes les femmes enceintes de la région. Elle offre des services depuis 2011.