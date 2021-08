Une nouvelle appellation 100% maskoutaine pour les produits d'ici

Le député bloquiste de Saint-Hyacinthe-Bagot Simon-Pierre Savard-Tremblay est à l'origine d'une nouvelle appellation ou identification qui permettra aux consommateurs de meiux identifier leurs produits, le #FiertéMaskoutaine.

Une initiative saluée et appuyée par le Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe et de la Société de développement commerciale du centre-ville de Saint-Hyacinthe.

Bien souvent on achète un produit local mais on ignore où il a été produit dans la MRC, comment il est mis en marché, les coûts de transport et les procédés pour le produire.

Alors que différentes études démontrent que 82% des Québécois sont prêts à acheter local, plusieurs achètent pour la fraîcheur, pour des considérations sociales mais aussi pour discuter avec le marchand ou producteur.

Le député maskoutain a donc cru bon créer des trousses avec le logo #FiertéMaskoutaine et #FiertéActon, qui seront distribuées aux commercants mais qui peuvent ajouter aux communications écrites, aux médias sociaux ou carrément, lors des événements publics, en façade.

«On y voit que des avantages et ce n'est pas évident de savoir si c'est produit ici, même pour un oeil averti. Encourager un commercant d'ici, c'est aider quelqu'un qui va réinvestir dans notre économie. Il y a des avantages sur la qualité, par rapport aux grandes productions des multinationales et l'empreinte écologique est moins grande. Les commercants ou producteurs peuvent obtenir une trousse en communiquant avec mon bureau au 1-800-463-0505. Je me promènerai aussi dans les marchés et j'en distribuerai» Le député bloquiste de Saint-Hyacinthe-Bagot Simon-Pierre Savard-Tremblay

Par ailleurs, le député a entrepris une tournée des commerces locaux et entreprises et invite aussi les citoyens à soumettre certains coups de coeur, en le contactant à son bureau.