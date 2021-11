Une nouvelle approche pour le stationnement d'hiver à Saint-Hyacinthe

L'hiver, c'est bien connu, le stationnement au centre-ville de Saint-Hyacinthe est un casse-tête pour des milliers de citoyens en raison des diverses restrictions quand il y a du déneigement à faire. La Ville teste une nouvelle approche de déneigement en 2021.

Les Maskoutains auront donc l'embarras du choix pour se stationner cet hiver dans la totalité des espaces de trois stationnements du centre-ville, avec 318 cases de stationnement.

Les cases réservées sont situées dans les stationnements suivants: Jean-Louis Morin, Intact (derrière le Centre des arts) et Centre-ville (derrière la pharmacie Jean Coutu).

Il faut savoir qu'avant ce projet, le déneigement en alternance faisait en sorte que la moitié des cases étaient retranchées lors du déneigement, ce qui fait que plusieurs Maskoutains écopaient d'amendes.

«Ces nouvelles mesures constituent un compromis entre l’approche en alternance et une offre de stationnement accrue. L’ancienne façon de faire permettait de retirer la neige facilement et complètement sur une grande superficie et d’un seul coup. En contrepartie, la nouvelle approche implique plus d’opérations de déneigement avec de l’équipement plus petit»