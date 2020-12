Une nouvelle éclosion frappe le CHSLD Gertrude-Lafrance

Le CHSLD Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu est de nouveau confronté à une éclosion de COVID-19. Des patients infectés auraient été transférés au CHSLD Sainte-Croix de Marieville pour limiter la propagation du virus.

Ce n'est pas une première: il y avait eu une importante éclosion le 30 septembre dernier qui se déclarait au 2e étage.

Cette fois, en date du 1er décembre, on nous confirme qu'il y aurait 24 personnes infectées mais aussi 15 employés.

Le CISSS Montérégie-Centre nous indique qu'ils ont été transférés à l'Hôpital Saint-Lambert et dans la zone rouge du CHSLD de Marieville. La porte-parole nous indique que les familles sont «informées de ce déplacement et un suivi est effectué auprès d'eux quant à leur état de santé».

Les transferts entre unités sont donc suspendus, la mobilité des employés entre les étages est restreinte et il y a des agents de sécurité sur place.

Pour le président du Conseil pour la protection des malades Maître Paul Brunet, peu importe la situation, il faut éviter tout transfert de patients ou usagers vers d'autres CHSLD pour ne pas créer un stress inutile aux familles et aux aînés. Selon lui, il faut aussi porter une attention particulièreau personnel de ces établissements qui est susceptible d'amener le virus dans les murs.

«On ne déracine pas les gens comme ça! C'est sauvage de faire ça, c'est leur maison! Est-ce que quelqu'un va comprendre cela une fois pour toute? J'ai vu des plans ailleurs où on ne mentionnait jamais que c'est important pour l'aîné ou la famille y adhèrent. C'est important que les résidents adhèrent et la famille. La sécurité au prix de la détresse des gens que l'on déracine? Je pense que le ministre Dubé avait été clair sur cet aspect. Quant au personnel, il ne faut pas transférer le personnel. Et il y a encore des employés qui sont réunis aux pauses, pas de masque et ne respectent pas les consignes. Je comprends qu'il y a de l'épuisement mais c'est important que tous respectent les consignes pour éviter de devoir remplacer du personnel infecté ou épuisé. Il faut être très sérieux et rigoureux.»

Maître Paul Brunet, président Conseil pour la protection des malades