Une nouvelle plateforme pour soutenir l'achat local à Saint-Hyacinthe

Une nouvelle vitrine et plateforme d'achat virtuel voit le jour à Saint-Hyacinthe: LePanier.ca. Son concepteur croit que c'est maintenant que les citoyens doivent montrer leur soutien de façon concrète aux commerçants pour leur permettre de survivre, avec les bouleversements générés par la COVID-19 et les fermetures de commerces.

Ca permet de faire l’achat de cartes-cadeaux des détaillants et restaurateurs du Grand Saint-Hyacinthe et de les aider concrètement en temps de crise.

De façon concrète, le site est divisé en 4 sections bien définie: Restos, épiceries, vêtements et autres où l'on souhaite regrouper des dizaines de marchands de tous les horizons.

Le site sera optimisé au fur et à mesure et la plateforme transactionnelle sera disponible pour le début mai.

100% des profits des ventes vont aux commercants et les certificats doivent être honorés à la reprise économique.

Évidemment, il y a une mention égale et des conditions et modalités d'utilisation s'appliquent pour le consommateur.

Le créateur Stephen Carroll, président de SV2 Marketing à Saint-Hyacinthe, croit que c'est une façon d'acheter 24 heures par jour et «que c'est un programme régional de solidarité économique».

Même si le commercant n'est pas ouvert, ca permet de l'encourager et de se réapprovisionner quand la crise sera derrière nous.

L'inscription est gratuite.

Le concepteur Stephen Carroll nous parle du fonctionnement de la plateforme.

«Ca faisait déjà un certain temps que travaillais au concept. Le fonctionnement est vraiment simple: les certificats sont émis par tranche de 25$ et virtuels. Chaque achat d'une carte-cadeau se fait par carte de crédit ou par Paypal. La seule façon de passer à travers la crise, c'est de donner un engagement concret aux commerçants pour qu'ils puissent relancer leurs activités. L'argent est déposé directement dans le compte du commercant et celui-ci s'engage à vous envoyer votre carte. C'est une façon concrète d'appuyer nos entreprises et de lancer un message fort»

Stephen Carroll, créateur de LePanier.ca