Une nouvelle traverse à l'année réclamée sur la rivière Richelieu

Avec la reprise du travail en présentiel et l'arrivée du terminal de Contrecoeur, des voix s'élèvent pour réclamer une traverse supplémentaire à l'année sur la rivière Richelieu, qui permettrait aussi d'améliorer le développement touristique.

Deux options sont sur la table: celle de prolonger le pont des Écluses entre Saint-Roch et Saint-Denis ou celle d'instaurer un rideau de bulles qui empêcherait la formation de glace, sur la rivière Richelieu, en hiver et au printemps.

Pour l'instant, les seuls endroits pour traverser à l'année sont les ponts de Chambly-Richelieu, Beloeil-Mont-Saint-Hilaire et celui de Sorel-Tracy.

En ce sens, la MRC de la Vallée-du-Richelieu veut obtenir une étude de faisabilité sur le sujet à savoir quelle est la meilleure option: un rideau de bulles qui empêcherait la glace de se former et de permettre au traversier de fonctionner en tout temps ou carrément que le pont entre Saint-Ours et Saint-Denis soit prolongé.

Le député bloquiste de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères Xavier Barsalou-Duval explique que chaque option présente des avantages et des inconvénients.

Avec le projet d'agrandissement du Port de Montréal et le terminal de Contrecoeur, on estime que 5000 emplois seront créés et que le projet génèrera nécessairement une activité routière et économique plus importante.

Les résultats de l'étude pourraient venir en 2022.