Une nouvelle zone neutre à Saint-Jean pour sécuriser vos transactions

Après quelques villes du Québec (dont Longueuil, Châteauguay et Sherbrooke), Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant sa zone de rencontre neutre, si vous voulez faire un achat en toute sécurité et éviter les fraudes.

Elle est située devant le poste de police de Saint-Jean, sur la rue Douglas.

C'est un endroit bien éclairé, muni de caméras pour prévenir la fraude, les vols et les agressions physiques, qui sont susceptibles de survenir surtout si vous achetez sur les populaires sites d'annonces comme Kijiji ou Marketplace.

Elle peut aussi etre utilisée par les parents ayant une garde partagée de leurs enfants, quand la communication est plus difficile entre les deux ex-conjoints.

Le sergent Jérémie Levesque du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu explique.

«Nous ne sommes pas les premiers à le faire au Québec et l'idée est venue d'un enquêteur, il y a un an, qui a couvert un dossier de vol qualifié après un achat-échange sur un site de petites annonces. C'était un dossier avec violence, nous avons aussi des dossiers de fraudes par petites annonces. L'endroit est bien éclairé, bien enregistré: si quelqu'un ne veut pas vous y rencontrer et procéder rapidement au paiement, c'est un signal de fraude. Les gens ne peuvent la manquer et c'est un endroit sécure»

Sergent Jérémie Levesque, Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu