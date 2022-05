Une octogénaire appréhendée à Rougemont pour trafic de cocaïne

Une femme de 80 ans est devant la justice dans un dossier de possession et trafic de stupéfiants, après trois perquisitions de cocaine menées hier à Rougemont et Chambly et Montérégie.

C'est de l'information du public qui a permis son arrestation et tout porte à croire qu'elle faisait la navette entre sa résidence de Chambly et un point de vente à Rougemont pour livrer la drogue.

Les policiers suspecetent qu'elle avait repris le «commerce de livraison» de drogues d'un proche, déjà détenu pour un dossier de possession dans un autre dossier

En plus des 47 000$ saisis et des deux cellulaires, la voiture de l'octogénaire a aussi été saisie et 27 grammes de cocaïne, pour l'instant.

La sergente Audrey-Anne Bilodeau explique