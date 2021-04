Une pétition et des actions demandées au MTQ pour sécuriser la 116

Devant l'inquiétude des automobilistes et des élus, le ministère des Transports a promis de sécuriser l'intersection de la route 116 et du Grand Rang à Sainte-Marie-Madeleine, un secteur accidentogène qui a déjà été le théâtre de 2 accidents mortels en 2021...

Par contre, il faudra du temps, selon la mairesse suppléante Ginette Gauvin, qui a rencontré des délégués de l'organisation.

Il faut dire que plus de 1120 citoyens ont signé une pétition dans les derniers jours pour que les démarches s'accélèrent pour installer de la signalisation.

L'enjeu est important: il faut développer une entente de collaboration avec le CN et le ministère des Transports pour définir les interventions à faire et un plan d'ensemble sur le long terme.

Au prochain conseil, une résolution officielle doit aussi être adoptée et envoyée au ministère.

Il faut également un protocole d'entente pour la répartition des coûts et la mairesse appréhende que ce soit plus long à régler avec le CN.

C'est que le Chemin Grand Rang est sous la juridiction de la municipalité et que la 116 est de juridiction provinciale et qu'il y a une traverse ferroviaire mise en cause.

« Le ministère des Transports a bien compris nos demandes, il est de bonne foi dans le dossier. Il voit qu'il faut agir et la pétition est claire. Nous devons élaborer une entente de collaboration, avec des plans et devis et qui établira qui paie quoi pour la répartition des travaux. Ca risque d'être plus long puisque le CN est aussi impliqué tout comme Transports Canada. Il faut adopter un concept d'aménagement à long terme...mais à court terme nous envisageons des solutions pour améliorer la situation sur le Grand Rang» Ginette Gauvin, mairesse suppléante Sainte-Marie-Madeleine

A court terme, la Municipalité pourrait toutefois intervenir quant à la signalisation.

Les bandes rugueuses sur le Grand Rang pourraient être améliorées pour être plus voyantes des automobilistes qui ne connaissent pas le secteur.

«Nous avons une rencontre de notre côté pour des interventions dans un court délai sur le Chemin Grand Rang. Est-ce que ca passe par l'installation d'un dos d'âne avant la 116? Un panneau lumineux qui annonce plus tôt la 116, une route à 4 voies. Nous avons reçu des suggestions des citoyens. Est-ce que l'on pourrait rendre les bandes rugueuses plus visibles en blanc, ajouter des luminaires? Il y a des choses qui peuvent se faire à court terme, nous sommes en action» Ginette Gauvin, mairesse suppléante Sainte-Marie-Madeleine

Rappelons que la semaine dernière, lors de l'annonce des travaux du ministère des Transports, le ministre responsable de la Montérégie Simon Jolin-Barrette avait mentionné qu'il considérait la possibilité d'aplanir le chemin menant la traverse ferroviaire à l'intersection de la 116 et il s'était engagé à en faire une priorité