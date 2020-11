Une pionnière de la politique municipale à Saint-Hyacinthe s'éteint

L'ancienne conseillère municipale de Saint-Hyacinthe, Huguette Corbeil, est décédée hier matin à l'âge de 77 ans. Les élus ont tenu un moment de recueillement pour honorer la mémoire de cette pionnière de la politique municipale lors de la séance du conseil, hier soir.

Huguette Corbeil aura brisé un plafond de verre en étant la première femme élue au conseil municipal en 1980, représentant les districts Deux-Clochers et Sacré-Coeur. Mme Corbeil a même brigué la mairie en 2009 contre le maire sortant Claude Bernier.

La Ville a tenu à saluer sa contribution à la politique municipale et à la culture, elle qui s'est aussi impliquée dans diverses campagnes de financement.

Le maire, Claude Corbei, a offert ses sympathies aux proches de cette femme d'exception dont il a souligné les réalisations à l'occasion de la séance du conseil, mardi soir.

« Elle a ainsi été une pionnière et un personnage public marquant pour Saint-Hyacinthe. Cette femme d'exception a toujours été active et sollicitée par un bon nombre d'organismes locaux. Elle a également été présidente d'honneur de nombreuses campagnes de financement, notamment celle du Centre des arts Juliette-Lassonde. [...] Mme Huguette Corbeil a défoncé un plafond de verre et ouvert la voie aux conseillères municipales à Saint-Hyacinthe. Elle a aussi largement contribué au développement de notre milieu. Au nom du conseil et de l'équipe municipale, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à M Solis et toute la famille. »

- Claude Corbeil, maire