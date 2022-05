Une première consultation pour le projet Biophilia à Saint-Hyacinthe

Les promoteurs du projet Biophilia, sur la rue Saint-Antoine au centre-ville de Saint-Hyacinthe, consultent la population sur l'imposant complexe immobilier qu'ils aimeraient mettre en place au centre-ville.

Une première consultation aura lieu au Centre culturel Humania le 18 mai prochain en après-midi, dès 15 h, ce qui permettra d'apaiser les craintes de certains citoyens inquiets des pertes d'espaces de stationnements et de l'augmentation du trafic au centre-ville.

Les promoteurs Interloge et Biophilia Développement Durable, veulent créer à deux pas du Centre des arts Juliette-Lassonde entre 200 à 250 unités locatives, dont 30% d’unités à loyer abordable.

Le bâtiment pourrait tenir sur huit étages, pour un investissement estimée de 80 M$. Dans l'état du marché actuel, un studio pourrait se louer environ 525$, un logement de type 3 pièces et demi 525$ et un 4 pièces et demi, 650$.

Ils souhaitent participer au Fonds national de co-investissement pour le logement mis sur pied par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Lors de cette journée, les Maskoutains pourront participer à des ateliers collaboratifs et il y aura un espace pour les questions et les commentaires.