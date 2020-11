Une quinzaine de cerfs euthanasiés au Parc Michel-Chartrand

Une quinzaine de cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand de Longueuil devront être capturés et euthanasiés par des professionnels de la faune. On estime que la surpopulation de cervidés sur l'ensemble du site est importante et représente un danger pour la santé humaine et de l'espèce.

Le parc en question est situé entre le Vieux-Longueuil et Boucherville.

Malgré la mise en œuvre d'un plan de gestion de la population de cerfs ces dernières années, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Ville doivent encore en diminuer le nombre.

Le porte-parole administratif de la Ville Carl Boisvert indique que ca se fera sous la supervision d'un vétérinaire et de façon humanitaire. La Ville dit d'ailleurs disposer d'un permis SEG du ministère de la Faune pour effectuer l'opération

L'administration justifie ce contrôle en mentionnant que la densité des cerfs a des effets sur la régénérescence de la forêt, augmente le risque d'accidents routiers et de transmission de la maladie de Lyme, qui est omniprésente dans la région.

Évidemment, ce n'est pas de gaieté de coeur que la Ville doit agir ainsi.

On apprend aussi que la majorité des cerfs habitent actuellement le boisé Du Tremblay et que dès cet automne, la chasse s'intensifiera.

Le porte-parole de la Ville Carl Boisvert explique que la Ville n'avait pas d'autres options que celle-là.

«Nous avons un plan de contrôle des cerfs bien établi à Longueuil et nous respecterons le bien-être des animaux. C'est pour rétablir un certain équilibre. Présentement, au parc, il y a 2 fois trop de cerfs. La biodiversité est mise à rude épreuve, il y a des nuisances pour les riverains et il y a une menace pour l'espèce et un risque pour la propagation de la maladie de Lyme. Nous poserons l'action une seule fois: l'objectif n'est pas d'éliminer toute la population de cerfs mais de la diminuer de façon responsable. Pour minimiser les inconvénients et dans le respect du bien-être animal, la meilleure option est celle de capturer les cerfs, l'euthanasie et la valorisation de la viande par un don à Moisson Rive-Sud.» Carl Boisvert, porte-parole Ville de Longueuil

Impossible de transférer les cerfs ailleurs

Par ailleurs, l'option de capturer et de transférer les cerfs dans un autre habitat a rapidement été écartée.

L'opération devrait être complétée d'ici la fin novembre.

Le porte-parole explique que l'on ne voudrait pas, potentiellement, transporter des cerfs porteurs de la maladie de Lyme vers d'autres régions ou habitats.