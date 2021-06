Une rare éclipse solaire jeudi matin

Le lever du jour sera particulier jeudi matin, alors qu'il y aura une éclipse partielle. Le Soleil semblera disparaître en plein ciel, caché en partie par la Lune entre 5h07 et 6h30. L'apogé sera à 5h39 lorsque le Soleil sera couvert à près de 80% du point de vue de la Montérégie.

Si le phénomène sera visible à la grandeur de la province, c’est dans le nord du Québec que se trouvera la bande d’éclipse annulaire, alors que le disque solaire se transformera temporairement en anneau de lumière.

C’est depuis un corridor s’étirant du nord de l’Ontario et du Québec jusqu’en Sibérie que la silhouette de la Lune se trouvera entièrement devant le Soleil. La Lune se trouvera alors trop loin sur son orbite elliptique pour cacher totalement le disque solaire. Ce phénomène est appelé éclipse annulaire de Soleil et il pourra être observé pour la première fois dans le ciel québécois depuis 1930.



On pourra observer l'éclipse de n'importe quel balcon ou jardin avec un point de vue dégagé sur l'horizon qui donne vers l'est-nord-est. Mais attention, il ne faut pas la regarder directement parce que ça peut être dommageable pour les yeux. Il faut un filtre prévu à cet effet.

«Ça prend des lunettes d'observation spéciales et c'est peu dispendieux. On peut se les procurer notamment dans les boutiques d'astronomie. On peut alors s'installer et bien voir la croquée noire sur le Soleil. Il y a aussi des moyens d'observation indirects, comme prendre une boîte et faire un trou pour que l'éclipse soit projetée sur une feuille de papier installée au fond.» Sébastien Giguère, coordonnateur scientifique à l'Astrolab du Mont-Mégantic.

Après vérification auprès des clubs d'astronomie de la Montérégie, il n'y aura aucun événement particulier pour observer le ballet céleste, COVID oblige, et il n'y aura pas de distribution de lunettes non plus. On peut toutefois s'en procurer au Planétarium,où on pourra aussi y observer l'éclipse avec une réservation. les bibliothèques de Montréal font également la distribution gratuitement.

Les éclipses totales sont plus rares, elles surviennent aux 300 ans. La prochaine est prévue le 8 avril 2024.