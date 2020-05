Une soirée gourmande virtuelle au bénéfice de la Fondation Santé

La Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville redouble d'efforts depuis le début de la crise du coronavirus pour amasser des fonds malgré l'annulation de diverses activités. Elle a lancé hier la soirée gourmande virtuelle À votre santé! pour remplacer son événement annuel, et déjà, elle connait un succès monstre.

La soirée gourmande virtuelle se tiendra le 29 mai et sera diffusée sur la page Facebook de la Fondation Santé dès 19h, c'est gratuit.

Le soir de l'événement orchestré par Boom FM et animé par le directeur général Éric Latour, il y aura notamment un encan interactif, un tirage et plusieurs surprises de partenaires.

Pour souper, vous pouvez vous procurer des boîtes repas comprenant un menu découverte haut de gamme élaboré avec des restaurateurs du territoire. Les restaurants Satori, L’Imprévu, X’ze place et Levain #5 sont parmi les partenaires.

« On est en train de planifier toute la portion en direct actuellement. Il va y avoir entre autres une prestation musicale de Jeffrey Piton, on est bien contents. C'est certain aussi qu'on va présenter les plats, on veut pouvoir mettre ça en valeur, donner justement la visibilité aux restaurants qui nous ont préparé un menu excellent. »

- Geneviève Bellemarre, directrice développement et communications à la Fondation