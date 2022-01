Une succursale Mr. Puffs s'installe à Saint-Hyacinthe

Les Maskoutains pourront bientôt se sucrer le bec chez Mr. Puffs. Les pâtisseries de cette chaîne de restauration rapide québécoise seront offertes dans la succursale qui ouvrira bientôt en face du Buropro Citation sur le boulevard Laframboise, à Saint-Hyacinthe.

L'annonce faite en mai dernier se concrétise donc.

Si on aura plus de détails dans les prochaines semaines, la bannière est déjà en recrutement.

Les CV peuvent être envoyés par courriel.

Origine

À ses débuts en 2004, le Montréalais Pandelis Siounis offrait ses petits beignets à la grecque (des loukoumades) dans un camion-restaurant dans des festivals.

Six ans plus tard, il a eu pignon sur rue à Laval. Le système de franchises a été lancé en 2016.

Aujourd'hui, la chaîne compte plus de 21 succursales et au moins 400 employés. On en retrouve notamment à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Longueuil et au Quartier Dix30, mais aussi à Sainte-Julie et à Granby.