Une suspecte pour voies de fait recherchée à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu a besoin de vous pour retrouver une suspecte d'une vingtaine d'années qui est toujours au large dans un dossier de voies de fait.

L'évènement serait survenu dans la soirée du 5 aout au bar Le petit Laurier à Saint-Jean

La suspecte est une femme d'environ 25 ans,

Elle mesure environ 1,65 mètre et pèse 81 kilos et a les cheveux et les yeux bruns.

Au moment du délit, elle portait un chandail à capuchon avec l'inscription Deadpool, un pantalon noir et un chandail à manches courtes noir.

Si vous avez de l'information, contactez le sergent-détective Agostino au numéro 450 359-9222, poste 26666 ou sur la ligne anonyme Anti-crime au 450 357-2000.