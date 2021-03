Une table de concertation à Longueuil pour contrôler les cerfs

La Ville de Longueuil met en place une table de concertation pour mieux contrôler la surpopulation de cerfs à long terme. Jusqu'ici, l'organisme Sauvetage Animal Rescue a promis de déplacer 14 cerfs vers des refuges pour animaux même si la Faculté de médecine vétérinaire juge inacceptable la demande de relocalisation.

Il y a quelques jours, la Ville de Montréal a pris les grands moyens pour réduire la population de cerfs de Virginie qui est en augmentation dans l’est de l’île

Plus de 40 cerfs pourraient être abattus au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies à Montréal.

Comme à Longueuil, les cerfs de Virginie qui occupent le parc de la Pointe-aux-Prairies empêchent la régénération de la végétation

La table de concertation à Longueuil doit aussi pencher sur les effets néfastes de l’agrile du frêne et les pressions liées à une fréquentation accrue des milieux naturels.

Des experts de différents domaines devront recommander à la Ville des mesures durables pour la protection des milieux écologiques du parc, incluant la gestion de la faune

La Table de concertation sera mise en place en mai 2021 et ses recommandations seront connues avant la fin de l’automne 2021.

Pour le reste quant à la relocalisation des cerfs, selon l'organisme Sauvetage Animal Rescue, il semble que pour l'instant, la Ville et le ministère de la Faune et des Parcs se relancent la balle. La stérilisation des femelles du parc serait l'un des scénarios envisagés par l'organisme en plus d'une relocalisation.