Une toute nouvelle station de réparation de vélos à Saint-Jean

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dispose d'une première station de réparation de vélos, située dans le stationnement du parc Docquier, à l’entrée de l’Île Sainte-Thérèse. Le tout s'inscrit dans le cadre d'un projet-pilote de la Ville qui faire de Saint-Jean une destination de prédilection pour les cyclistes, avec toutes les commodités nécessaires.



On parle d'un équipement polyvalent, qui comprend une pompe, un socle à vélo et 8 outils rétractables qui permettent de faire facilement les ajustements et réparations sur place, en cas de pépin.

Des tournevis et clés ainsi que deux leviers à pneus sont aussi disponibles et la station est boulonnée dans une dalle de béton afin d’offrir stabilité et sécurité.

L'administration a privilégié une construction renforcée étant donné les conditions climatiques, tout au long de la saison du vélo qui s'étend généralement du 1er mai au 1er novembre.

La Ville évaluera les impacts d'un tel projet-pilote et pourrait bientôt installer d'autres stations en fonction de la localisation privlégiée par les touristes, de la fréquence et du nombre d'utilisateurs.

Anne-Émilie Brossard est technicienne aux Travaux publics et Division Parcs et espaces verts.