Une urgentologue espère la reprise rapide des activités des hôpitaux

Urgentologue à l'hôpital Charles-Le Moyne de Greenfield Park, Dre Mélissa Ranger est maintenant complètement guérie et partiellement immunisée contre la COVID-19, après un combat ardu. À la suite de complications, elle a dû être hospitalisée pendant 10 jours au début du mois, mais est maintenant de retour sur le terrain pour aider et nous fait un portrait de la situation.

Depuis quelques jours déjà, comme d'autres médecins spécialistes, Dre Ranger donne de son temps pour prêter main-forte au personnel en CHSLD, où les besoins sont criants. Elle a déjà fait quelques quarts de travail au CHSLD Henriette-Céré de Saint-Hubert et en fera un autre ce soir.

Alors qu'on entend des histoires d'horreur, Dre Mélissa Ranger estime que ce ne sont pas les soins qui sont déficients, mais le personnel qui est épuisé.

« Les gens font des 16 heures, j'attribuerais la maltraitance qu'on voit au personnel en place qui est excessivement exténué, ils travaillent très très fort. J'ai regardé une infirmière, elle peut avoir une section de 40 patients à distribuer la médication, à s'occuper, ça ne lâche pas. On entend des histoires d'horreur, surtout à Montréal, où les gens, on les retrouve dans leurs excréments, ils n'ont pas mangé. Moi, je ne vois pas ça du tout chez nous, où je suis. » - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

Elle ajoute que le ratio patient-personnel est problématique depuis des années et qu'il y a beaucoup de roulement de personnel dans ces résidences, ce qui complique l'offre de soins. Dre Ranger reconnaît que son expérience en CHSLD a changé son regard sur la réalité du personnel dans ces milieux.

Reprendre les activités au plus vite

Par ailleurs, l'urgentologue estime qu'il faut rétablir le plus rapidement possible les activités régulières dans les hôpitaux, pour ne pas cumuler les retards.

Le taux d'occupation des urgences de la province est au plus bas depuis des années actuellement, à environ 60 %, mais on peut s'attendre à une reprise de l'achalandage sous peu. De plus, on risque de voir des cas de plus en plus graves arriver à l'urgence et les listes d'attente pour les opérations et suivis s'allonger en raison de la pandémie, selon elle.

« Est-ce que certains médecins vont se contaminer en CHSLD, est-ce qu'ils vont devoir faire une quarantaine? Est-ce qu'ils vont être en mesure d'aller s'occuper de leurs patients à l'hôpital? On n'oublie pas que les maladies usuelles existent toujours, donc les gens qui ont besoin de suivis cardiaques, les cancers, les chirurgies doivent se passer. C'est ça l'enjeu, de dire, les bonnes personnes aux bonnes places. [...] On va vivre le rebond éventuellement de voir beaucoup de gens qui auraient du consulter avant et qui, par peur de la COVID, ne sont pas venus nous voir. Ç'a un effet pervers et on risque d'avoir du rattrapage à faire. » - Dre Mélissa Ranger, urgentologue

Comme elle a eu le coronavirus, Dre Ranger est immunisée contre la COVID-19, mais on ignore pour combien de temps et à quel niveau. Elle fait un parallèle avec le virus de la grippe, qui mute chaque année et qu'on peut donc contracter de nouveau même si on a été malade l'année précédente.

C'est pourquoi elle continue tout de même à se protéger de façon adéquate en tout temps, pour ne pas le transmettre d'une personne à l'autre dans le cadre de son travail.