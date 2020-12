Une usine de biocarburants sera construite d'ici 2023 à Varennes

Une nouvelle usine de biocarburants cellulosique verra le jour d'ici 2023 à Varennes, en Montérégie. Il s'agit d'un projet de 875 M$ de l'entreprise québécoise Enerkem, spécialisée dans les technologies de valorisation de matières résiduelles. Le projet va de l'avant après avoir déjà été annoncé par le gouvernement libéral en 2012.

Québec et Ottawa investissent conjointement 230 millions de dollars (160 millions au provincial et 70 millions au fédéral) pour la conception et la construction du projet Recyclage carbone Varennes d'Enerkem. Développement économique Canada y ajoute quatre millions.

Ce sera la première usine de ce type au Québec, ce qui permettra à la province de poursuivre son virage vers une « nouvelle économie verte ». Le but est de remplacer graduellement l'utilisation des énergies fossiles dans le secteur industriel, dans le transport et dans le chauffage des bâtiments.

Le projet permettra de détourner des résidus de l'enfouissement en plus de diminuer l'émission de gaz à effet de serre d'environ 170 000 tonnes, ce qui équivaut à retirer 50 000 véhicules par année des routes.

« Recyclage carbone Varennes contribuera de façon tangible à améliorer notre environnement. Annuellement, c'est plus de 200 000 tonnes de matières résiduelles non recyclables, telles que les rejets de chantiers de construction et la biomasse forestière résiduelle, qui seront convertis en près de 125 millions de litres de biocarburants. » - Dominique Boies, chef de la direction et chef de la direction financière d'Enerkem

Enerkem a déjà de l'expérience en la matière, exploitant une autre usine semblable à Edmonton, en Alberta, depuis 2016.

Des retombées importantes

Le projet Recyclage Carbone Varennes doit créer 600 emplois, soit 500 pendant la construction et 100 par la suite pour l'exploitation de l'usine, en plus de consolider les 150 emplois existants. Les retombées économiques annuelles du projet sont évaluées à environ 85 millions pour le Québec.

Au Québec, l'aide de 160 millions provient d'Investissement Québec, qui accorde un placement et un prêt de 80 millions chacun à Enerkem, une société dont le siège social est à Montréal. Les entreprises Shell, Suncor Energy et Proman soutiennent également le projet. Toutefois, les trois actionnaires majeurs d'Enerkem sont étrangers, ce qui ne dérange pas le premier ministre Legault.

« Ces employés-là vont payer des impôts. Le calcul qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on investit et qu'on va récolter des revenus fiscaux additionnels. En plus, on vient développer une technologie qui va nous permettre par la suite d'en faire encore plus. » - François Legault, premier ministre

Capture d'écran. Le premier ministre François Legault lors de l'annonce du projet d'usine de biocarburants de Varennes.

Hydro-Québec fournira l'hydrogène et l'oxygène renouvelables pour alimenter l'usine. L'investissement inclut aussi l'installation des équipements nécessaires pour cette production, soit l'implantation d’un électrolyseur de 88 mégawatts pour produire l'hydrogène.

Enerkem a déjà investi 60 millions depuis août 2019 pour préparer le site et obtenir les permis nécessaires à la concrétisation de son projet.

La Ville de Varennes salue l'arrivée de cette future usine, qui sera située dans le secteur de la zone industrialoportuaire, sur les anciens terrains de Pétromont en bordure du fleuve Saint-Laurent. Elle sera sise sur une nouvelle rue nommée en l'honneur d'un pionnier du projet, décédé l'an dernier.