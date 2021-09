«Une voix, un piano» pour apaiser les dépendances dans les Maskoutains

En pleine pandémie, bien des personnes se sont réfugiées dans le jeu pathologique, la consommation de stupéfiants et même, la cyberdépendance. L'homme d'affaires maskoutain bien connu et planificateur financier Guy Duhaime a décidé de s'impliquer à nouveau pour la cause du traitement des dépendances avec «Une voix, un piano».

Il sera accompagné de Jocelyne Beaudoin sur scène.

La Maison L'Alcove traite autant les dépendances au jeu pathologique, la toxicomanie que la cyberdépendance. C'est l'endroit tout désigné pour une personne qui vit de la détresse et qui cherche des ressources spécialisées et bien formées.

Comme bien des organismes du milieu, les dons ont été moins présents que par le passé et Guy Duhaime a décidé de lui venir en aide, à la hauteur de 15 000$.

Il a décidé de revenir en 2021 avec son concert «Une voix, un piano Prise 2», le 5 octobre 2021, à 19 h 00 à la salle Desjardins du Centre des arts Juliette-Lassonde.

M. Duhaime nous parle de l'objectif de cette année.