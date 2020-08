Urgence Environnement à Saint-Basile après l'incendie d'un camion citerne

Urgence Environnement tente de contenir un déversement de diesel dans la rivière Richelieu après qu'un camion ait pris feu plus tôt ce matin, sur la route 223 entre St-Basile et McMasterville. Plusieurs pompiers ont dû procéder à l'extinction du camion, un incendie qui s'est propagé à une vitesse fulgurante.

Les professionnels de Urgence Environnement veulent «contenir» un déversement de carburant dans la rivière Richelieu.

Selon l'agente Geneviève Kerouac de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent, une défaillance mécanique au camion citerne serait à l'origine de l'incendie du camion de diesel, qui a débuté vers 5h30.

Le chauffeur du camion a été sorti de l'habitacle, il n'a pas été blessé sérieusement et les pompiers de plusieurs municipalités tentent de contenir les flammes.

On ignore quelle quantité de carburant a pu s'échapper du camion.

Courtoisie Marc-Olivier Girard-Un épais panache de fumée était visible ce matin sur la route 223 alors qu'un camion citerne a pris feu

Ce matin, on nous confirme que le ministère de l'Environnement a dépêché deux experts et que des mesures de mitigation ont été adoptées pour freiner la fuite.

Une attention particulière est portée à la qualité de l'eau de la rivière Richelieu.

«Nous avons été avisés de l'accident tôt ce matin, le camion est une perte totale et la quantité de carburant dans la rivière Richelieu est pour l'instant «indéterminée». On peut toutefois dire que la majorité du contenu des produits pétroliers a brûlé dans l'incendie. Il y a des mesures de mitigation qui sont adoptées: des boudins absorbants ont été installés en aval pour protéger le réseau d'eau potable et les prises d'eau. L'intervention se poursuit: notre préoccupation première est celle de l'environnement et celle des citoyens»

Sophioe Gauthier, porte-parole ministère de l'Environnement.