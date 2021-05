Usine Bennett: Groupe Sélection défend bec et ongle son projet

À Chambly, le promoteur Groupe Sélection défend bec et ongle son projet de complexe de 246 unités pour aînés et de 183 unités familiales, sur le site de l'ancienne usine Bennett. Le projet est estimé à 150 millions et les opposants croient qu'il est possible de conserver l'édifice d'origine et de revaloriser le patrimoine industriel.

Par contre, du côté politique, le Mouvement Citoyen de Chambly a déjà annoncé ses couleurs qu'il votera contre la démolition de l'usine historique, le 1er juin prochain

À 5 contre 8, les conseillers Julie Daigneault, Marie-Lise Desrosiers, Serge Gélinas et Jean Roy demandent au Groupe de revoir son projet. Ils arguent que le projet représente 183 logements à l'hectare (sur 2 bâtiments de 6 étages) et s'inquiète des impacts sur la circulation.

Des citoyens sont aussi préoccupés par la densification du secteur de l'avenue Bourgogne, la protection du patrimoine manufacturier et la volumétrie du bâtiment.

Le Groupe assure qu'il respectera l'histoire de l'usine Bennett en récupérant une partie de la brique existante et en mettant en valeur le lettrage de l'usine.

Groupe Sélection doit aussi aménager un parc public cédé à la Ville de Chambly, réaménager les berges et aménager un espace soulignant l'histoire de l'usine.

Il rappelle que 2 bâtiments de 6 étages permettraient de résoudre une problématique de logements autant pour les familles que pour les personnes retraitées autonomes.

«Groupe Sélection travaille depuis 3 ans activement avec la Ville de Chambly dans ce projet. Le site respecte le réglement de zonage, la densité projetée. Il n'y a pas de résidences pour aînés et il y a peu d'unités locatives pour les familles. Nous connaissons l'importance «historique» de la Bennett et nous allons mettre en lumière l'histoire de l'usine en réaménageant un site désuet. Nous avons consulté des architectes, des urbanistes, le ministère du Patrimoine a aussi écrit une lettre selon laquelle l'usine n'a pas de valeur «patrimoniale». Ca fait 20 ans que ce terrain est vacant et depuis toutes ces années, aucun projet viable outre le nôtre n'a été présenté» Philippe O. Bouclin, vice-président développement Groupe Sélection

Et advenant une décision négative du conseil?

Il ajoute que si le conseil devait trancher contre la démolition de l'usine Bennett, ca poserait de sérieuses questions pour d'autres projets immobiliers sur le site.