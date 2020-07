Usine Exceldor à Saint-Hyacinthe: la MRC et Exceldor ne lâchent pas le morceau

La MRC des Maskoutains n'a pas dit son dernier mot dans le dossier de construction d'une nouvelle usine d'Exceldor à Saint-Hyacinthe dans le parc Olivier Chalifoux de Saint-Hyacinthe. Malgré 2 revers à la Commission de protection du territoire agricole, l'entreprise Exceldor est aussi déterminée à ce que le projet voit le jour sur le site désiré.

Rappelons que l'emplacement choisi est en zone agricole mais que la nouvelle usine d'abattage générerait un investissement de plus de 175 millions millions et plus de 600 emplois, sur l'avenue Pinard.

Dans une orientation préliminaire rendue le 29 juin dernier, la Commission de protection du territoire agricole vient de refuser le dézonage d’une superficie agricole de 23 hectares.

C'est donc un deuxième refus après une premier plaidoyer par la Ville de St-Hyacinthe dans ce dossier.

On se souviendra que dans son argumentaire, devant la Commission de protection du territoire agricole, la Ville avait d'abord fait valoir que c'est le meilleur emplacement disponible en raison du nombre d'hectares, de l'emplacement de choix dans le parc industriel. Elle avait fait valoir l'importance économique d'un tel projet pour la Technopole agroalimentaire.

De son côté, l'UPA avait plaidé qu'il existe d'autres emplacements qui peuvent accueillir une telle usine sans dézoner une telle superficie de bonnes terres, tout en rappellant au passage la proximité du ruisseau Plein-Champ.

La députée de Saint-Hyacinthe Chantal Soucy avait même été interpellée au dossier pour tenter de rapprocher les parties.

Selon la décision préliminaire obtenue par Le Courrier, la Commission estime que «la nouvelle demande ne se distingue pas suffisamment de la demande précédente pour justifier une appréciation différente».

La préfète de la MRC des Maskoutains Francine Morin ne lâche pas le morceau, la MRC déposera des observations écrites et veut être entendue en audiences publiques devant la CPTAQ.

«La MRC avait 30 jours pour réagir à cette orientation préliminaire. Après consultation avec la Ville et tous les partenaires, nous avons envoyé une demande d'audiences publiques à la CPTAQ et attendons une date, nous voulons approfondir nos arguments. Il faut comprendre que ca concerne 600 emplois et un investissement majeur pour la région...on ne peut pas nier l'importance de ces emplois dans la région! La Ville a fait des concessions, nous ne lâchons pas le morceau. Nous attendons une réponse favorable de la CPTAQ et les maires supportent unanimement cette cause. Sûrement que nous aurons de nouveaux arguments pour convaincre la CPTAQ, ce n'est pas terminé!» Francine Morin, préfète de la MRC des Maskoutains

Exceldor aura aussi son mot à dire

L'orientation préliminaire fait aussi état du fait que le ruisseau Plein-Champ, à proximité de l'emplacement «constitue une barrière physique pour instaurer une limite claire à l'expansion du parc industriel Théo-Phénix entre les activités agricoles et industrielles».

Dans le dossier, Exceldor n'entend pas en rester là et réitère sa volonté ferme de s'installer à Saint-Hyacinthe.