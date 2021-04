VACCIN: Au tour des travailleurs essentiels et gens ayant des maladies chroniques

Deux nouveaux groupes peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 en Montérégie. Il s'agit des personnes atteintes de certaines maladies chroniques et des travailleurs essentiels à risque.

Du côté des travailleurs essentiels, on parle du personnel scolaire, des services de garde, les policiers et les pompiers notamment.

À cette liste s'ajoute les travailleurs étrangers temporaires du milieu agricole (nombreux en Montérégie), le personnel des abattoirs et les travailleurs d'organismes commununataires reconnus.

Ils devront présenter une preuve d'emploi lorsqu'ils se présenteront au centre de vaccination désigné, en passant toujours par le site ClicSanté.

Les personnes qui sont suivies pour un cancer, ont été greffées ou reçoivent des traitements de dialyse pourront aussi être vaccinées. Elles n'ont toutefois pas à prendre rendez-vous., indique la Direction de la santé publique.

Si vous croyez être atteint de l'une ou l'autre des maladies chroniques, il y a une liste exhaustive disponible ici.

«Même si les consignes n'ont pas changé dans notre région récemment, nous sommes toujours en zone rouge et le couvre-feu est demeuré à 21h30, nous invitons les gens à redoubler de vigilance à cause de la présence de variants qui sont beaucoup plus contagieux "

La directrice de santé publique de la Montérégie, Docteure Julie Loslier.