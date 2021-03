Vaccin en Montérégie: les 80 ans et plus peuvent prendre rendez-vous

La cadence de vaccination en Montérégie s'accélère alors que dès aujourd'hui, la prise de rendez-vous pour la vaccination des 80 ans débute.

Jusqu’à maintenant, 54 755 personnes de la région ont été vaccinées et même si certaines personnes aimeraient que l'opération procède plus rapidement, la Santé publique doit fonctionner selon des clientèles prioritaires et les doses reçues.

Il faut dire que depuis hier, les aînés de Montréal, de Laval et de la Côte-Nord de 70 ans et plus peuvent être vaccinés, comme les proches aidants de 60 ans et plus.

Hier, des internautes s'interrogeaient à savoir pourquoi certaines villes de la Communauté métropolitaine de Montréal ne sont pas comprises dans ce découpage et permettre déjà aux 70 ans et plus de recevoir le vaccin.

D'autres s'interrogeaient sur la rapidité de prise de rendez-vous en ligne.

La Santé publique de la Montérégie explique qu'elle est tributaire du nombre de doses reçues et qu'on ne peut aller plus vite que ce que prévoit le Comité sur l'immunisation du Québec pour la priorisation des clientèles.

« La campagne va bon train en Montérégie même si la vaccination de certains des groupes prioritaires débute un peu plus tard dans notre région que dans la métropole. En raison de leur situation épidémiologique, Montréal et Laval ont reçu proportionnellement plus de vaccins que les autres régions, ce qui explique cet écart »

Docteure Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Il faut donc prendre rendez-vous en ligne au www.quebec.ca/vaccincovid ou en composant le 1 877 644-4545

Rappelons qu'il y a une quinzaine de sites en opération en Montérégie, notamment à Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, Acton Vale, Brossard, Longueuil et Boucherville.

Il y a également de très bonnes nouvelles quant au nombre d'éclosions actives qui sont en baisse: on en compte 90 cette semaine dans la région et c'est en baisse

De ce nombre, 20 éclosions sont en milieu de vie ou de soins, 31 en milieu scolaire et 31 en milieu de travail.