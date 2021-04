VACCIN: À quand le tour des personnes autistes en Montérégie?

Bien que le gouvernement du Québec avait promis que les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou d'autres troubles de santé mentale seraient vaccinées après les aînés, aucune annonce n'a encore été faite, une situation que déplore la Fédération de l'autisme.

La Fédération québécoise de l'autisme dit avoir eu la confirmation que ces personnes soient vaccinées au rang 8, avec les personnes qui ont une maladie chronique.

Québec a annoncé le 17 mars que les personnes présentant un diagnostic de déficience intellectuelle, de trouble du spectre de l'autisme ou de déficience physique qui vivent dans des ressources spécialisées ont accès à la vaccination dans leur milieu de vie. Cette décision ne touche toutefois les personnes qui ne sont pas en résidences, ce qui génère des inquiétudes chez les parents.

Selon des statistiques de l'OMS, sur 10 personnes décédées de la COVID-19, 6 sont handicapées ou ont une déficience.

Plusieurs associations, dont la Fédération québécoise de l'autisme, la Société québécoise de la déficience intellectuelle attendent des réponses claires du gouvernement pour les personnes autistes ou atteintes de troubles de santé mentale graves. Et elles sont des milliers dans cette situation en Montérégie.

Selon Lili Plourde, directrice de la Fédération, plusieurs personnes autistes ne peuvent faire d'activités, dans certains cas ne portent pas le masque et sont plus que vulnérables.

«Ils sont plus vulnérables que le reste de la population parce qu’ils reçoivent souvent des soins et des services à domicile. Pour des parents qui ont des jeunes qui vivent l'autisme ou qui ont des troubles de santé mentales graves, ca limite les interactions et certaines familles ont cessé de recevoir de l’aide à domicile. Souvent, les personnes atteintes de troubles graves de santé mentale ou les personnes autistes ne portent pas de masque parce que ca peut créer une désorganisation chez l'individu. Pourtant, l'OMS a été claire sur les risques chez ses personnes atteintes de COVID-19. »

Lili Plourde, directrice Fédération québécoise de l'autisme