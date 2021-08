Vague d'abandon d'animaux exotiques en Montérégie

Le refuge animalier de la Montérégie Proanima est confronté à une situation bien particulière depuis plusieurs semaines...des abandons d'animaux exotiques qui se multiplient. Si vous êtes à la recherche d'un lapin, cochon d'Inde c'est le moment, puisque le refuge est en surcapacité.

Des lapins, cochons d'Inde, hamsters, rats ont notamment été abandonnés par leurs propriétaires ou ont été laissés dans des appartements désertiques, ces dernières semaines.

Bon an mal an, une trentaine d'animaux exotiques attendent d'être adoptés.

Évidemment, abandonner un animal dans un lieu donné en pensant que quelqu'un d'autre va s'en occuper peut résulter en une accusation de négligence animale.

Selon la direction, la situation ne serait pas étrangère à la pandémie et n'est pas exclusive à la Montérégie, alors que des abandons de chiens et chats sont aussi en hausse dans la région.

«Nous recevons toujours des cochons d'Inde, des rats ou lapins mais cet été, c'est exceptionnel et le nombre est très élevé, surtout des lapins. C'est comme ca partout dans les refuges de la région métropolitaine. Certains apportent les animaux au refuge, d'autres sont carrément laissés dans la nature. Toutes ces bêtes doivent manger. Adopter un petit animal, c'est un beau geste mais qui vient avec des responsabilités.» Carole Lacasse, directrice service à la clientèle Proanima

L'organisme à but non lucratif fondé en 2012 partage donc sur son site Internet les profils des animaux abandonnés et lance un appel à la générosité puisque chaque animal représente des couts pour la nourriture, les soins et la fourniture.

Depuis décembre 2020, il y a un nouveau refuge pour animaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, au bout du prolongement de la rue Pierre-Caisse. Les travaux de construction du projet de 1,9 million de dollars auront duré six mois.

Proanima-L'organisme animalier Pronanima compose avec une hausse des abandons d'animaux en 2021, dont les lapins