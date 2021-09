Vague de vols de pancartes électorales en Montérégie

Une importante vague de vols de pancartes électorales sévit en Montérégie tant et si bien que les services de police de Longueuil et de Saint-Jean enquêtent sur ces méfaits et tentent d'en trouver les auteurs.

Selon nos informations, dans le district Michel-Chartrand exclusivement de Longueuil, 50 pancartes de Catherine Fournier et du candidat Jonathan Tabarah ont été volées, mais le Service de police refuse de mentionner qui est le ou la plaignante

Le vandalisme occasionne des pertes de milliers de dollars aux équipes en place.

Les brigands s'exposent aussi à des accusations de vol, méfaits et intrusion de nuit.

Le Service de police de Longueuil demande aux citoyens de jeter un oeil régulièrement à leur terrain ou à leurs caméras de surveillance.

L'agente Mélanie Mercille du Service de police explique ce que l'on sait jusqu'à maintenant.

Des plaintes à Saint-Jean

La candidate à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu Andrée Bouchard confirmait aussi le vol de ses pancartes électorales, la semaine dernière.

Selon elle, son équipe dispose de bandes vidéo et une plainte a été faite au Service de police de Saint-Jean, mais personne n'a été arrêté.

«C'est un manque flagrant de respect envers nos candidats et les dizaines de bénévoles qui ont pris du temps pour installer les pancartes électorales.Chacun a droit à son opinion et choisit son camp, l'intimidation est inacceptable !» Andrée Bouchard, candidate à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu

Des vols de pancartes sont aussi survenus à Saint-Hyacinthe.