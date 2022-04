Varennes et Candiac participent à un projet de recherche avec l'UdeS

Deux villes de la Montérégie, Varennes et Candiac s'allient à l'Université de Sherbrooke pour les trois prochaines années pour un important projet de recherche pour améliorer leurs pratiques environnementales et diminuer leurs émissions de GES.

C'est dans le cadre d'un projet mené par le Laboratoire interdisciplinaire de recherche et ingénierie durable et écoconception de l'Université (LIRIDE).

Les chercheurs mènent jusqu'ici diverses recherche sur l'économie circulaire, la construction écoénergétique et la consommation énergétique.

À terme, les maires des municipalités concernées pourront limiter leur GES notamment dans les bâtiments, les véhicules et le transport de biens. Ils auront aussi une façon de faire bien précise et une méthodologie pour agir concrètement.

« Le but de mon projet est de développer une méthodologie innovante et fiable qui, je l'espère, aidera les municipalités à réduire leurs impacts environnementaux. L'emphase ne sera pas seulement sur les émissions de GES, mais sur une panoplie d'autres impacts, ce qui est important afin d’éviter un transfert de problème d’un impact à l’autre. » Pénélope Renaud-Blondeau, étudiante au Doctorat au LIRIDE.

Varennes, chef de file

Varennes est déjà un chef de file en Montérégie dans les technologies vertes et dans son bilan environnemental: notamment par la biométhanisation que l'on y fait et par la production d'hydrogène vert, un imposant projet qui générera des emplois et des retombées environnementales et économiques.

Avec Recyclage Carbone Varennes, Enerkem veut implanter une usine de 875 millions de dollars qui permettra de convertir plus de 200 000 tonnes de matières recyclables et de biomasse forestière en une production annuelle de 125 millions de litres de biocarburants. Elle sera alimentée à 100% par de l'hydrogène par une usine d'électrolyse d'Hydro-Québec.

Les opérations pourront débuter en 2023.