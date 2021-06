VARENNES: Une première maison pour adultes autistes de la Fondation Véro & Louis

La première maison de la Fondation Véro et Louis, qui vise à créer des milieux de vie pour les personnes autistes de 21 ans et plus, a été inaugurée de façon virtuelle aujourd'hui à Varennes, en Montérégie. Les 16 résidents commencent à s'y installer, ces jours-ci.

Leur intégration sera complétée d'ici la fin juillet.

Les démarches pour la création de cette maison avaient débuté au printemps 2016. C'est une première au Québec, pour les adultes vivant avec le trouble du spectre de l'autisme.

Elle comporte notamment une lumière diffuse, 2 salles à manger, chaque pensionnaire dispose d'une chambre et il y a aussi une aire d'apaisement.

Le cout total de la construction et de l'aménagement intérieur et extérieur s'élève à plus de 5 millions de dollars.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde aussi un financement récurrent annuel de 1,2 M$ pour l'hébergement.

Vous pouvez d'ailleurs faire une visite virtuelle de la maison en suivant le lien ici

Une programmation éducative pour les résidents

En plus d'une architecture adaptée aux besoins spécifiques des personnes autistes, elle offrira également une programmation éducative et socioprofessionnelle aux résidents dans le but de développer leur potentiel.

La programmation développée par l'équipe de la Maison Véro et Louis en collaboration avec divers chercheurs.

Jusqu'ici, au Québec, la majorité des milieux d'hébergement pour ces personnes sont dans les ressources de type familial ou en ressource intermédiaire.