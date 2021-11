Varennes veut être un leader canadien en production d'hydrogène vert

Varennes devient la première ville du Québec à joindre l'association Hydrogène Québec. Le conseil municipal veut démontrer son leadership dans les projets de Recyclage Carbone Varennes et Greenfield Global, qui pourront produire de l’hydrogène vert dès 2024.

Une transformation importante s'opère dans les prochaines années à Varennes, impliquant des énergies vertes moins polluantes.

Avec Recyclage Carbone Varennes, Enerkem veut implanter une usine de 875 millions de dollars qui permettra de convertir plus de 200 000 tonnes de matières recyclables et de biomasse forestière en une production annuelle de 125 millions de litres de biocarburants. Elle sera alimentée à 100% par de l'hydrogène par une usine d'électrolyse d'Hydro-Québec.

Greenfield Global a aussi annoncé des investissements de 120 millions de dollars pour son usine, la principale distillerie d'éthanol au Canada.

Elle souhaite produire de l'ammoniac vert, fabriqué avec de l'hydrogène vert obtenu par électrolyse de l'eau.

« Varennes accueillera bientôt les deux plus grandes usines de production d’hydrogène vert en Amérique du Nord. En dix ans, le secteur économique de Varennes a pris un virage majeur. L’ancien parc de raffineries pétrochimiques a été décontaminé et s’est transformé en un lieu de production d’énergies vertes et durables » Martin Damphousse maire de Varennes

Hydrogène Québec est une association québécoise à but non lucratif indépendante dont le mandat est de promouvoir la commercialisation de l’hydrogène et de sensibiliser les Québécois aux technologies de l'hydrogène et des piles à combustible.