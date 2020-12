Vaste frappe contre un réseau de trafic de drogue à Longueuil

À Longueuil, une quarantaine de policiers ont mené tôt ce matin une opération contre un réseau de trafic de stupéfiants, très actif sur le territoire. Six suspects ont été appréhendés.

Quatre hommes et deux femmes ont été arrêtés, dont les trois présumées têtes dirigeantes. Ils pourraient être accusés de trafic de stupéfiant, de possession dans le but de trafic ainsi que de complot dans le but de trafic, notamment. D'autres chefs d'accusation pourraient s'ajouter.

Trois maisons et deux véhicules ont été perquisitionnés, le tout débutant vers 5h30 ce matin. Le bilan sera fait un peu plus tard.

Le Groupe d'intervention tactique s'est joint aux 40 policiers pour cette frappe. Elle découle de l'opération Malaxer, amorcée en 2015, qui avait permis d'arrêter 29 personnes.

Les suspects appréhendés ce matin ont été libérés il y a environ un an et sont récemment réapparus sur le radar des enquêteurs.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil mène d'ailleurs une vigie préventive auprès de certains criminels alors que le taux de récidive est fréquent.

Si vous détenez de l'information concernant des activités criminelles, vous pouvez contacter de façon anonyme le 450-646-8500, soit la ligne Info-AZIMUT.