Victime de menaces, la mairesse suppléante de Saint-Jean-sur-Richelieu démissionne

Après seulement une semaine et demie en poste, la mairesse suppléante de Saint-Jean-sur-Richelieu démissionne de ses fonctions, craignant pour sa sécurité après avoir reçu des menaces.

Claire Charbonneau a dévoilé hier avoir été victime de menaces entre autres sur les réseaux sociaux, lors d'une séance extraordinaire dont elle a demandé la tenue en urgence

La conseillère, visiblement émotive, a indiqué qu'elle avait peur et que cette décision n'avait rien à voir avec ses habiletés à faire le travail demandé.

C'est le conseiller Yvan Berthelot qui prendra le rôle de maire suppléant jusqu'au 31 août, alors que le maire Alain Laplante est suspendu pour 95 jours. Sa nomination n'a pas fait l'unanimité. Elle a été entérinée par voie de résolution, adoptée à 9 contre 3.

Les trois conseillers de l'équipe du maire ont voté contre cette décision, indiquant ne pas avoir été consultés par la majorité. C'est pourquoi le conseiller Justin Bessette a demandé le vote.

« Si effectivement il y a eu menaces, ce serait important qu'une enquête policière soit faite et que le résultat soit dévoilé à tous les élus. Pour le reste, on dit qu'on va travailler en équipe, j'espère que ça va bien aller. À date, on s'entend que vous êtes partis avec une "strike" au bâton, mais on va laisser la chance au coureur. Présentement, depuis que le maire n'est pas là, le groupe des 9 travaille d'un côté et le groupe des 3 travaille de leur côté. »

- Justin Bessette