VIDÉO:19 entreprises lancent #OnSeSerreLesCoudes pour l'achat local

Une vingtaine d'entreprises et organisations de la province font front commun pour encourager l'achat local avec le mouvement #OnSeSerreLesCoudes. Elles ont lancé trois vidéos originales pour la cause dans les dernières heures.

Le but est de faire mousser les produits d'ici et ainsi donner un coup de pouce à plusieurs compagnies qui en arrachent avec les fermetures décrétées par le gouvernement Legault. Le premier ministre avait d'ailleurs lancer un appel à tous d'encourager l'économie québécoise.

Dans les vidéos, on peut voir un entrepreneur, qui se veut porte-parole d'un secteur donné, et qui ne vante pas ses propres produits, mais bien ceux d'une autre compagnie d'ici.

Par exemple, la Distillerie Noroi, à Saint-Hyacinthe, représente les distilleries du Québec et fait la promotion des cidres d'ici. Parmi les autres entreprises porte-paroles, on note Les Producteurs de lait du Québec, les Aliments Lesters, Location d'outils Simplex et le chef Stefano Faita.

Les entreprises participantes espèrent que cette initiative encouragera l'achat local et fera en même temps découvrir de nouveaux produits aux consommateurs.

Les entreprises québécoises sont d'ailleurs appelées à se lancer le défi #OnSeSerreLesCoudes et à s'interpeller entre elles. Pour cette campagne, les paticipants ont acheté de la publicité exclusivement dans les médias du Québec, aussi affectés par la crise.

Acheter local est d'autant plus important en ce temps de crise alors qu'on apprenait que le tiers des petites entreprises, qui ont fermé en raison de la crise du coronavirus, pourraient ne jamais rouvrir, selon un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Les entreprises et organisations derrière cette initiative sont :

Aliments du Québec

Boréale (Les Brasseurs du Nord)

Cidrerie Om

Distillerie Noroi

Fenplast

Guru

Harnois Énergies

La Cage -- Brasserie sportive

Laitues Mirabel

Les Aliments Lesters ltée

Les Producteurs de lait du Québec (Lait et Fromages d'ici)

Maison Orphée

Mamzells

Pommes Qualité Québec

Québec Bio

Ricardo Media

Simplex Location d'outils

Stefano Faita (Aliments Faita Forgione)

