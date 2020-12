VIDÉO Allégations d'agressions: le maire de Saint-Sébastien s'explique

Le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, nie fermement les allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. L'ex-candidat conservateur a réagi à la suite d'un article publié ce matin par le Journal de Montréal indiquant qu'il est sous enquête pour agression sexuelle et voies de fait avec lésions. Aucune accusation n'a été déposée pour le moment.

Une femme avec qui il confirme avoir entretenu une relation extraconjugale pendant un certain temps, Maggy Dupuis, affirme qu'il l'a agressée sexuellement et étranglée, le 4 juin dernier.

Mme Dupuis nous a indiqué avoir porté plainte contre Martin Thibert et avoir voulu sortir au grand jour, car elle sait « qu'il y a d'autres femmes qui ont été victimes de ses agissements ».

« Les élus municipaux sont extrêmement protégés versus un simple citoyen. Je vis des répercussions sur ma santé depuis l'événement et les délais sont très longs. C'est un processus important pour moi afin que les femmes soient fortes et osent dénoncer malgré toutes les contraintes. Il ne faut surtout pas embarquer dans la peur et la manipulation et oser foncer pour notre propre bien-être. » - Maggy Dupuis

Elle s'est également exprimée sur Facebook à la suite de la parution de l'article.

La police de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme enquêter sur le politicien depuis le mois d'août. Le dossier est toujours à l'étude entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Aucune accusation n'a été déposée.

LE MAIRE NIE LES ALLÉGATIONS

De son côté, Martin Thibert, avoue avoir été infidèle à plusieurs reprises, mais nie catégoriquement avoir agressé qui que ce soit. Sa femme Édith Lamoureux, conseillère municipale à Saint-Sébastien, a la mine basse à ses côtés dans la vidéo publiée ce matin. Joint par téléphone hier, il nous a donné la même version que ce qu'il a partagé ce matin.

« Est-ce que j'ai commis l'adultère, oui. Est-ce que c'était la première fois, non. Je ne suis surtout pas un agresseur sexuel et je n'ai surtout pas violé personne. [...] Je fais présentement une thérapie avec une sexologue pour m'assurer que ça n'arrivera plus que je commette l'adultère. Trompez-vous pas, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je n'ai surtout pas agressé personne, ce n'est pas l'image que je veux laisser de moi à mes enfants, » dit-il dans la vidéo.

Sur sa page Facebook, le politicien a mis à jour sa photo de profil le 25 novembre dernier pour supporter le mouvement contre la violence faite aux femmes.

Capture d'écran. Martin Thibert a mis à jour sa photo de profil Facebook le 25 novembre dernier pour supporter le mouvement contre la violence faite aux femmes.

Martin Thibert est bien connu en Montérégie. Maire depuis 2013, le père de famille a été candidat pour le Parti conservateur aux élections fédérales de 2019, en plus d'être très impliqué dans le sport récréatif.

Par ailleurs, l'ex-conjoint de la victime alléguée est accusé notamment de harcèlement et d'intimidation envers le maire en lien avec ce dossier. Jonathan Fontaine, un résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, a été arrêté cet été.

Il aurait notamment « cerné ou surveillé le lieu où il travaille » et communiqué de façon répétée avec M Thibert et sa conjointe avec l'intention de les harceler et aurait transmis des images intimes compromettantes du maire à sa conjointe. M Fontaine a plaidé non coupable. Son dossier était appelé de nouveau hier et il sera de retour devant le tribunal le 26 février prochain.